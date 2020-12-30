Во Львове священник приватизировал церковь и переписал ее на дочь

Священник объявил церковь частной собственностью и установил новые замки.

Во Львове священник Павел Горуйко не пускает людей в в церковь Святого Духа, который он, по словам людей, переписал на дочь, а земельный участок при церкви оформил в ипотеку на своего зятя. Об этом сообщается в сюжете местного телеканала NTA.

Священник объявил церковь частной собственностью и установил новые замки.

Телеканал утверждает, что Горуйко тайно приватизировал храм еще в 2009 году. Верующие узнали об этом случайно, при переходе церкви в ПЦУ, когда нужно было перерегистрировать святыню. Каждое воскресенье он проводит в храме службу для десятка людей, поддержавших его действия. Все остальные вместе с новым священником вынуждены даже зимой молиться на улице.

Горуйко отказался комментировать ситуацию журналистам. Между тем, полиция открыла дело о мошенничестве, а верующие обратились в суд.

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Напомним, вечером 23 декабря Религиозно-информационная служба, ссылаясь на настоятеля Гасинца, сообщила, что в храме Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония в Черновцах "по общей инициативе парафиян и настоятеля Гасинца" решили впервые отпраздновать Рождество 25 декабря. Тогда Гасинец рассказывал, что инициатива отмечать праздник по григорианскому календарю поступала от людей еще в прошлом году, и праздновать его по новому стилю нужно, в том числе, чтобы "оторваться от России".

Позже появилось опровержение этой информации. Настоятель этой епархии Василий Гасинец рассказал, что служба в католическое Рождество состоится только для одной семьи, в которую входят три поколения парафиян.