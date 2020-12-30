В ноябре долги украинцев за коммуналку увеличились на 18,6%

Всего задолженность украинцев за услуги ЖКХ составляет более 60 млрд грн.

В ноябре задолженность украинцев за коммунальные услуги увеличилась на 18,6% по сравнению с октябрем и составила 60,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В целом в ноябре украинцы заплатили за жилкомуслуги 11,6 млрд грн, что составило 52,4% начисленной за этот месяц суммы (22,1 млрд).

Задолженность за поставку электроэнергии в октябре составила 5,6 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Волынской (66,2% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях (44-50% суммы начислений). В Киеве показатель составил 57,7%.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги, не считая газоснабжения и электроэнергии, что составляет 101,6%.

Ранее в Госстате сообщили, что в Украине каждая семья в среднем должна 3 769 гривен за коммунальные услуги согласно данным на начало ноября.