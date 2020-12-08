В 2020 году украинцы заплатили почти 29 млрд грн за коммуналку

Некоторые потребители рассчитываются с долгами за предыдущие периоды.

За 10 месяцев текущего года украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги, не считая газоснабжения и электроэнергии, что составляет 101,6%.

Об этом сообщает правительственный портал.

При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг.

Как рассказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская, не все украинцы исправно платят за потребленные услуги, но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды.

"К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем", – пояснила она.

Отмечается, что в сумму 28,6 млрд грн вошли услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Замминистра отметила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

Кроме того, Хоцяновская опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в 2020 году на 57%.

Ранее в Госстате сообщили, что в Украине каждая семья в среднем должна 3 769 гривен за коммунальные услуги согласно данным на начало ноября.

На днях стало известно, что с нового года в Украине в среднем на 80% повысят абонплату на газ. Напомним, с началом отопительного сезона, и буквально через пару дней после проведения местных выборов регулирующий орган существенно поднял цену на голубое топлива для конечных потребителей.