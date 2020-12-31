Дидух вместо елки. Главные новогодние традиции Украины

Ежегодно под бой курантов и отсчет часовой стрелки 1 января украинцы встречают Новый год. Почему эта дата стала праздником и что принято делать в этот день, рассказывает Фокус.

Встреча Нового года – один из самых традиционных и любимых праздников не только в Украине, но и во всем мире. Нарядные елки в гирляндах, подарки и сладкое предвкушение нового календарного года. Почти все знают разные традиции, связанные с зимними праздниками, но далеко не все смогут объяснить их происхождение и значение.

Откуда появилась традиция праздновать Новый год?

Изначально отмечали Новогодний приход весной – 1-го марта. Связывали этот праздник с обновлением и возрождением природы, и означал начало сельскохозяйственных работ. В те времена аграрное дело было основой жизни людей.

После принятия христианства в Киевской Руси и вхождением юлианского календаря 1-е марта стал официально праздником Нового года, тем более что по христианским учениям именно в этот день был создан мир. В 15 веке православье приняло греко-византийский ритуал, согласно которому Новый год встречают 1-го сентября. Согласно церковным учениям именно на начало сентября пришлась первая проповедь Христа.

Параллельно с юлианским, появляется и григорианский календарь, по которому живут страны Европы и часть будущей Украины находящаяся тогда в составе Литовского княжества. Согласно их традициям Новый год отмечают 1-го января. Эта традицию в 1700-м году перенял и принес в Русь Петр I. Кстати он и стал инициатором праздновать этот день с украшенными елками, маскарадами и танцами и плясками.

Новогодние традиции Украины

Согласно древней традиции, когда еще Новый год приходился на 1-е марта, символом праздника считался дидух – «букет» из сена, украшенный цветами, ленточками и веночками. Его ставили в угол стола, который всегда был главнейшей традицией новогоднего празднования. Еще в языческие времена накрывать богатый на блюда стол для всей семьи – одно из главных правил, ведь щедрый стол символизировал плодородие на следующий год. Эта традиция все еще жива.

Также существовали традиции, связанные с привлечением хорошего урожая и защиты домашнего хозяйства – в новогоднюю ночь принято посевать. Кстати, в современных реалиях эта традициях имеет место, только посевают не как в те времена землю, а прямо в доме, символически.

Со временем дидух заменила елка, хвоя, которая по верованиям защищает дом от злых духов и бед. Елку украшали лакомствами, сладостями и даже овощами и фруктами. А вот игрушками главный символ Нового года стали наряжать относительно недавно – более ста лет назад.

Традиция, которая имеет многовековую историю, но сохранилась и по сей день – верование о волшебности встречи Нового года. Раньше считалось, что в период святок, от Нового года и до Крещения, открываются ворота в небо и высшие силы помогают всем просящим. Отсюда и традиция загадывать желания, которое обязательно должно исполниться. А также появилась традиция святочно-новогодних гаданий и не таких как они дошли до наших дней – девичьи развлечения с угадыванием суженого. Раньше гадали всей семьей на урожай. К примеру, на ночь оставляли во дворе несколько стогов разных культур: пшеницу, рожь, ячмень. А на утро проверяли на каком стоге больше инея, та культура и будет наиболее плодовитой в следующем году. Также присутствовала и вера в то, что как встретишь Новый год так и проведешь последующие двенадцать месяцев, потому принято было ни в коем случае не ругаться, не спорить, а собравшись за одним столом всей семьей, вкусно и сыто отужинать.

Помимо прочего один из старинных украинских обрядов новогодних праздников – колядки. Обрядные песенки исполняют, собравшись вместе и совершая своеобразный обход соседских домов. Как правило, приходится это на свят-вечер перед Рождеством, ставший неотъемлемой частью новогодних праздников.

Рождество в Украине

Для одних Рождество это просто 12-ть блюд на столе, кутья и узвар, для других – обязательное посещение церкви и соблюдение всех обычай. Но как бы там ни было, а Рождество это практически единственный праздник в Украине, который отмечают в кругу семьи, близких и родных.

Важно

Новогодний переполох. Интересные идеи подарков к Новому году и Рождеству

С недавних пор в Украине официально два Рождества – католическое Рождество отмечают 25 декабря, православное – 7 января.

декабре по меньшей мере восемь христианских конфессий в Украине празднуют Рождество. К их числу, кроме римо-католиков, относятся греко-католики, православные некоторых патриархатов, баптисты, пятидесятники, лютеране, пресвитериане, реформаторские церкви и ряд других протестантских конфессий. Примерно 30% всех религиозных общин Украины.

Украинские традиции празднования Рождества

За 40 дней до Рождества начинается строгий пост, а его последний день выпадает на Святвечер – 6 января. В этот день вся семья собирается ужинать за столом сразу после появления на небе первой звезды. Еще ее называют Вифлеемской. Кстати, верхушка на елке виде звездочки это символ именно этой первой звезды, указывающей пастухам на место рождение Иисуса. Прежде чем преступить к трапезе, хозяин дома должен поставить в углу стола или возле икон дидух.

На праздничном столе должно быть 12 постных блюд – количество равно числу 12-ти апостолам. Важно попробовать каждое блюдо, запивая узваром. При этом все съедать нельзя иначе холодильник будет пустой весь год. Есть и еще одна рождественская примета: покидать дом до окончания ужина нельзя, чтобы не впустить злой дух. В этот день не принято ходить в гости. Святвечер считается еще и поминальным днем, потому после ужина еду со стола не убирают полностью, обязательно должен остаться и стакан с узваром.

На следующее утро, 7 января, принято здороваться со словами «Христос Родился» — «Славьте его». И в этот же день начинаются колядки и постановки вертепа. Последующие 12 дней рождественские гуляния или как их еще принято называть святки. Они продолжаются до 19 января, когда празднуют Крещение Господне.

Приметы и гадания на святки

Именно в период святок занимались гаданием. Незамужние девушки пытались узнать, кем же будет их суженый, другие – что ждет их в будущем. До наших дней дошло немало гаданий, например, гадание на книге. Нужно взять любую книгу и задайте ей вопрос. Затем открыть на любой странице, выбрав наугад ее номер и строчку, и прочитать обрывок текста. Считалось, что в нем будет сказано, что ждет того, кто гадает.

Важно

Зимние идеи: куда поехать на Новый год в Украине?

Свою судьбу можно было определить, пройдясь под чужими окнами. Если из окна раздаются смех и веселье, значит и следующий год для вас будет счастливым и веселым, а если ссора, то ожидайте неприятностей.

Помимо прочего существуют и приметы, на которые все еще обращают внимание. Снег 7 января – к хорошему году. Во время святок грех охотиться в лесу – с охотником может случиться несчастье. Шить 7 января нельзя – кто-то из семьи может ослепнуть. А также есть поговорка «на святки только волки женятся» — свадьба в эти дни под запретом, иначе жизнь молодоженов не сложится.

Обычая и традиции празднования старого Нового года

Празднование старого Нового года возникло из-за календарной путаницы. Старый Новый год это Новый год по юлианскому календарю, он наступает в ночь с 13 на 14 января.

Но в Украине у этой даты есть и христианская привязка — встреча Василия с Маланкой – Щедрый вечер.

История праздника или как все начиналось

13 января – День памяти преподобной Мелании, или как еще ее называют в народе Меланки, Миланка, Маланки. А 14 января это День Святителя Василия Великого и вечер накануне называется Васильевым вечером. Так и получилось, что в ночь с 13-го на 14-е Маланка с Василием встречаются.

Утром 13-го января было принято заниматься приготовлением кутьи и варить ее из цельной пшеницы. Кутья могла быть как соленой, так и сладкой, последний вариант блюда более прижился в наше время. Также обязательно готовились вареники, пироги и блинчики с творогом. Эти лакомства предназначались гостям в качестве благодарности, что пришли в дом с песнями и вертепом. Но главным блюдом в этот день – свинина. Это традиция заслуга Святого Василия – покровителя свиноводов. В идеале старались готовить целого поросенка, но в любом случае Щедрый вечер должен быть с множеством блюд из свинины – гарантия благополучия и урожайности в следующем году. Заканчивается обед неким театральным действием с переодеванием его участников в животных и фольклорных персонажей. Молодежь веселой компанией ходят от дома к дому, переодетые в маски и громко поют, танцуют и шутят. Естественно главными персонажами постановки являются Маланка и Василий. В Маланку переодевается неженатый парень, а в Василия – девушка. Кончается действо сжиганием дидуха на перекрестке. Разводят большой костер и прыгают через него. Считается что таким образом очищают атмосферу от нечисти, а участников – от общения с ней путем переодевания и маскарада.

В современной Украине эта традиция в полной мере сохранилась лишь в селах Буковины и Галичины. И Старый Новый год празднуют лишь как повторение уже наступившего праздника.

Интересные новогодние традиции в разных странах

Австралия

Дед Мороз в Австралии в Новый год появляется на пляже в Сиднее в плавательном костюме на специальном ярко украшенном серфе. Неизменным остается наличие белой бороды и красной шапочки.

Новый год отмечают большими компаниями, посещая различные заведения под открытым небом – чтобы не пропустить торжественный салют. Австралийцы не празднуют Новый год до утра, обычно после салюта все расходятся по домам.

Аргентина

В последний день уходящего года по традиции офисные работники выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. Откуда взялась традиция никто не знает, но ежегодно к полуночи деловая часть Буэнос-Айреса покрывается кипой бумаги.

Греция

Ровно в полночь глава семьи выходит во двор и разбивает об стену плод граната. Если его зерна разлетаются по двору – семья будет жить счастливо весь следующий год.

Ирландия

Накануне Нового года раскрываются двери всех домов настежь. Любой, кто пожелает, может войти в дом, и станем в нем желанным гостем.

Куба

Перед Новым годом все наполняют бокалы водой и когда куранты пробили двенадцать, выплескивают воду через открытые окна. Это означает, что уходящий год был счастливым и кубинцы желают друг другу чтобы и наступающий был таким же.

Шотландия

Накануне Нового года поджигают в бочке смогу и катят ее по улицам. Считается что таким образом они сжигают Старый год и открывают дорогу для Нового.