Суд не избрал меру пресечения Максиму Микитасю

Защита экс-нардепа представила заявление об отводе следственному судье.

Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения экс-главе компании "Укрбуд" и бывшему народному депутату Максиму Микитасю в деле о заказе похищения столичного адвоката. Его защита объявила отказ следственному судье.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Защита Микитася получила от суда два часа для ознакомления с материалами ходатайства, после чего адвокаты подали девять ходатайств об истребовании материалов и документов по делу.

После того, как ни одно из них не было удовлетворено, защита Микитася представила заявление об отводе следственному судье.

Для принятия решения по этому заявлению в судебном заседании был объявлен перерыв. Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря — заседание перенесено на 31 декабря, 9:00.

Напомним, утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца компании "Укрбуда" Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск проводился по уголовному делу о похищении человека.

Накануне со ссылкой на свои источники Бутусов сообщил, что Нацполиция выдвинула Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией. По его данным, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены. Журналист отметил, что выдвижение нового подозрения похоже на попытку "оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – написал он.

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно замглавы ОП Олега Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков.