От КНР до Сингапура. В 2021 году Зеленский посетит целый ряд азиатских стран – ОП

Цель Азиатского турне – налаживание экономических связей со странами региона.

В списке стран есть Китай, Вьетнам, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд и Сингапур, — сообщает о планах президента Игорь Жовква – заместитель ОП.

Отдельно Жовква рассказал про отношения с Китаем. По его словам, для Украины ключевой задачей в отношениях с Китаем является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Наращивание украинского экспорта в Китай, расширение номенклатуры экспортируемых товаров и укрепление позиций сельскохозяйственной продукции на рынке КНР. Также Украина намерена активнее привлекать китайских инвесторов в инфраструктуру.

Объем торговли между Украиной и Китаем за январь-октябрь 2020 года составил более 5 миллиардов долларов. В планах на 5 лет выйти на показатель в 20 млрд долларов. Экспорт в Китайскую народную республику Госстат оценивает в 3,59 миллиарда долларов, а импорт 9,19 миллиардов долларов.

Напомним, что ранее в Офисе президента анонсировали большую пресс-конференцию Зеленского ко второй годовщине президенства.

Также сообщалось, что Украина закупает 1,9 млн доз китайской вакцины.