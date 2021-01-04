На вооружении ВМС Украины появятся турецкие БПЛА Bayraktar

Ударные БПЛА будут следить за ситуацией в Черноморской и Азовской операционных зонах.

Командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в 2021 году Украина собирается закупить турецкие беспилотники Bayraktar.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"В 2021 году ожидаем закупку турецких беспилотных авиационных комплексов типа Bayraktar для нужд Военно-морских сил", – сказал Неижпапа.

По его словам, беспилотные летательные аппараты Bayraktar будут применяться для отслеживания надводной обстановки в Черноморской и Азовской операционных зонах.

"Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил, как на берегу, так и на море", – сказал Неижпапа.

Bayraktar – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета. Его первый полет состоялся в 2014 году. В июне того же года Bayraktar установил мировой рекорд для тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24,5 часа. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг).

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в турецкой части Курдистана. В 2019 году Bayraktar были использованы в Ливии против армии Хафтара. Они широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в провинции Идлиб. В частности, 3 марта 2020 года минобороны Турции заявило, что его беспилотники в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО "Панцирь-С1" российского производства. Эти БПЛА активно применял Азербайджан в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе.