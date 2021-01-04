"Выхода оттуда нет". Вывезенные из Сирии украинки рассказали, от какой участи спасли их детей

Всю свою жизнь дети провели в закрытых лагерях, где их воспитывали в духе ИГИЛ.

Две украинки и их семеро малолетних детей, которые находились в лагере для беженцев на территории северо-восточной Сирии, вернулись домой в ночь на 31 декабря, передает "ТСН".

Сейчас все они находятся в пригороде Киева на обсервации, после чего поедут к своим родственникам.

По словам женщин, их детям, которые родились и росли за границей, в Украине многое кажется очень странным. Так, Алиме Абасова рассказала, что малыши не понимают, почему высохли деревья, потому что не видели этого и не знают, какой бывает зима.

[ + – ] Две украинки и семеро их детей вернулись домой в ночь на 31 декабря. Фото: Офис президента

Украинки признались журналистам, что всю свою жизнь их сыновья и дочери провели в закрытых лагерях в Сирии. Так, лагерь аль-Хоул, откуда эвакуировали украинок, рассчитан на 11 тысяч человек, но здесь проживает более 70 тысяч, из которых более 95% – женщины и дети. Там обе оказались после того, как их мужья стали членами террористической организации ИГИЛ. Там детей воспитывают в духе Исламского государства и называют "волчатами халифата" Если бы их не забрали оттуда, то дети, когда выросли бы, пополнили ряды организации.

[ + – ] Желающих покинуть ряды ИГИЛ ждет смертная казнь. Фото: Скриншот

"А выхода оттуда нет. Мужчинам невозможно оттуда выбраться: их преследуют, убивают", – заметила жена одного из сторонников Исламского государства, подчеркнув, что ее муж пытался уйти из организации, однако не смог.

Отмечается, что Алиме с пятью детьми поедет к родственникам, а вот второй украинке, у которой две дочери, сложнее, поскольку ее родители живут в оккупированном Крыму. Чтобы не иметь дел с российскими спецслужбами, ей придется остаться на материковой Украине. Однако она уже договорилась о встрече с родной сестрой. Женщина мечтает вернуться в профессию и найти работу, чтобы воспитывать своих девочек в мире и без постоянного страха.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины, специальная рабочая группа по освобождению украинцев была создана в июне 2019 года. В ее задачи входила и организация эвакуации наших соотечественниц и их детей. К разработке плана возвращения была привлечена контрразведка СБУ.

Из-за пандемии COVID-19 Сирия и Ирак ввели значительные ограничения и прекратили авиационное сообщение, поэтому это существенно отсрочило завершение спецоперации. Восстановить процедуру эвакуации получилось только после того, как эпидемиологическая ситуация в этих странах стабилизировалась.

На данный момент в сирийских лагерях находятся еще 57 украинцев. Как правило, это женщины и их дети. Украинские спецслужбы надеются, что смогут освободить их в этом году и вернуть домой.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве одного из руководителей "Исламского государства".