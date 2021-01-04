Степанов обвинил украинцев в занижении статистики коронавируса

Количество подтвержденных случаев Covid-19 было бы больше, если бы не новогодние праздники, считает глава Минздрава.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил уменьшение на 20% количества новых зараженных коронавирусом новогодними праздниками, о чем и рассказал во время брифинга 4 января, в понедельник.

По его словам, за прошлую неделю в Украине выявили 47 877 новых больных, а на позапрошлой неделе эта цифра была 59 381, что почти на 20% больше. При этом министр подчеркнул, что минувшая неделя была неделей праздников.

"Так мы устроены, украинцы, очень часто не хотим на выходные или на праздники обращаться за медицинской помощью или к врачам, постоянно начинаем думать, что им тоже нужно от дохнуть", – пояснил Степанов.

Он добавил, что с коронавирусом были госпитализированы 12 318 граждан, в то время как на позапрошлой неделе в больницы попали 15 907 человек.

На начало января в Украине заболеваемость коронавирусом составляет 287,9 на 100 тысяч населения, что более чем в 7 раз превышает норму – 40 случаев заболевания. Однако последние несколько дней статистика заболеваемости продолжает снижаться. Например, по состоянию на 4 января в стране выявлено 4 158 новых случаев COVID-19, что почти на 400 меньше с предыдущими сутками, когда коронавирус диагностировали у 4576 украинцев. С начала пандемии в стране выздоровели 733 558 человек, 18 927 – умерли.