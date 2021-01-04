В КМИС рассказали, сколько украинцев против вакцинации от коронавируса и почему

Треть опрошенных уверены, что вируса не существует, и это – не больше, чем политика.

Более 40% граждан Украины негативно относятся к вакцинации против коронавируса, рассказал в интервью "РБК Украина" гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

По его словам, он был очень удивлен, когда данные соцопроса, проведенного в августе 2020 года практически совпали с теми, которые стали известны в результате изучения общественного мнения в конце ноября.

"В исследовании, которое мы проводили в августе, 42% населения негативно относилась к вакцинации. А тогда уровень заболеваемости был в 8 раз меньше, чем сейчас. Тогда ежедневно выявляли не менее полутора тысяч новых случаев, тогда как сегодня — примерно по 12 тысяч. Так вот, за это время люди гораздо больше болеют, а сейчас те же 42% против вакцинации", – отметил Паниотто.

Треть опрошенных ответили, что они против вакцинации потому, что коронавирус – это политика, его не существует, и он ничем не отличается от других вирусов. Были и те, кто опасается прививаться, считая, что за такое короткое время вряд ли можно было создать безопасную вакцину с высокой эффективностью.

"Часть из той трети придерживается таких иррациональных взглядов из-за недоверия к власти. Еще часть — на мой взгляд, потому, что мы вообще живем в эпоху постправды. Интернет, кроме многих положительных сторон, дает площадку различным верованиям — в тайное правительство, в сионских мудрецов", – подчеркнул Паниотто, приведя в пример данные Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2018 году. Тогда 3% россиян были уверены, что Земля – плоская, а ученые им врут.

"Просто в наше время можно заставить людей верить в любую ерунду. Поэтому это тоже одна из причин, кроме уровня доверия к власти", – подытожил он.

В свою очередь Минздрав намерен до марта 2022 года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев, для этого необходимо 46 млн доз вакцины. Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что государство может получить вакцину от трех производителей: от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США).

Президент Владимир Зеленский считает, что получение вакцины в страну не означает успешного проведения вакцинации. Процесс прививок должен быть массовым.