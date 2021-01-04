В ВРУ зарегистрировали законопроект о легализации конопли в медицинских целях

Одна из авторов законопроекта утверждает, что в Украине более 2 миллионов человек, которые нуждаются в лекарствах на основе каннабиса.

На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №4553, который, в случае его принятия, легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Инициаторами законопроекта стали 30 народных депутатов, представляющих, в том числе, фракции "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

В пояснительной записке к документу отмечается, что среди актуальных проблем развития медицинской науки есть вопрос, касающийся доступа населения к необходимым лекарственным средствам.

"В частности, среди таких вопросов и отсутствие надлежащего нормативного регулирования обращения с веществами, которые, по международно-правовой классификации, относятся к наркотическим и психотропным, но, при этом, крайне необходимы для обеспечения качественных медицинских услуг, предотвращения страданий пациентов и помощи их выздоровления от сложных заболеваний", — сказано в объяснительной записке.

Законопроект регламентирует, что приобрести медицинскую коноплю или препараты на ее основе пациент сможет только по рецепту врача.

На текущий момент документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

"В Украине более двух миллионов человек с невыносимой хронической болью, с тяжелыми онкологическими заболеваниями, эпилепсией, пост-травматическим синдромом, с болезнью Альцгеймера и другими болезнями, нуждающихся в лекарствах на основе каннабиса. Эти лекарства помогают облегчить боль, наладить сон, уменьшить судороги и просто дают шанс на нормальную жизнь", — написала в Facebook Ольга Стефанишина, нардеп из "Голоса", которая стала соавтором законопроекта.

Напомним, вопрос касательно легализации марихуаны в медицинских целях выносил и Владимир Зеленский в опрос "5 вопросов от президента". Окончательных результатов этого опроса так и не обнародовали, однако, согласно экзит-полу от группы "Рейтинг", 70% украинцев поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.