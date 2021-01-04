В полиции рассказали, что в новогоднюю ночь оштрафовали за отсутствие масок 6500 человек

На всех нарушителей карантина правоохранители составили протоколы.

В Украине во время празднования Нового года правоохранители заметили большое количество нарушителей карантинных ограничений.

Полицейские составили около 6,5 тысяч протоколов неношение масок. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на совещании по предотвращению коронавируса, передает Офис президента.

"За нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6500 протоколов", – сообщил Клименко.

3 ноября ВРУ в первом чтении проголосовала за законопроект №3890 "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", который позволил судам штрафовать украинские предприятия, организации и граждан за допуск в общественные места и транспорт людей без масок, "которые закрывают нос и рот". 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах.

Напомним, в Киеве охранники торгово-развлекательного центра Ocean Plaza избили и положили на пол одного из посетителей, который решил не надевать защитную маску, намотав вместо нее на лицо шарф. А пассажир троллейбуса в Киеве устроил драку с водителем из-за отсутствия маски.