Записи белорусских спецслужб по Шеремету не противоречат версии следствия, – МВД

Представитель МВД Андрей Шевченко говорит, что записи, на которых якобы спецслужбы РБ хотят убить Шеремета взрывчаткой, "подтверждают основную версию следствия".

Представитель Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко заявил, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета взрывчаткой, соответствуют нынешней версии следствия. Об этом он сообщил в комментарии ВВС.

Представитель МВД говорит, что эта информация "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Шевченко выразил надежду, что эти пленки смогут помочь в поиске неустановленных заказчиков и организаторов убийства.

Он добавил, что сейчас нет оснований для освобождения подозреваемых.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь — Ред.) Это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", — говорит Шевченко.

Между тем адвокаты Дмитрий Круговой, Виталий Галенченко и Станислав Кулик, представляющих обвиняемых, считают, что новая информация меняет все.

По мнению защитников, именно версия о причастности белорусских властей к убийству должна быть наиболее приоритетной версией следствия изначально. Поэтому новую информацию должны теперь тщательно проверить "компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы".

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все они отрицают причастность к преступлению. Сейчас в СИЗО находится только Антоненко, остальным подследственным изменили меру пресечения на более мягкую.

25 августа этого года суд начал рассмотрение дела и привлек к процессу присяжных.