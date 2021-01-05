Локдаун 2021: "Голос" потребовал отмены запрета на продажу некоторых товаров

В политсиле считают, что люди будут игнорировать подобные запреты правительства, как не имеющие здравого смысла.

В партии "Голос" отреагировали на возможные ограничения в супермаркетах, которые собираются ввести во время локдауна с 8 по 24 января 2021 года. Политсила потребовала от Кабинета министров Украины отменить запрет на продажу непродовольственных товаров в этот период, о чем накануне сообщила Американская торговая палата в Украине.

Об этом говорится на сайте Голоса.

"Вместо того, чтобы издеваться над людьми, позволяя им приобрести в супермаркете продукты питания, но запрещая взять на соседней полке этого же магазина стиральный порошок или батарейки, чиновники должны увеличить количество тестирований и оказать реальную оценку распространения болезни", – говорится в сообщении.

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что люди будут игнорировать подобные запреты, что приведет к теневой торговле и убыткам госбюджета.

"Несомненно, официальный запрет на приобретение электрических лампочек, посуды, белья, зажигалок и других непродовольственных товаров будет проигнорирована людьми, как не имеющий здравого смысла. Будет только один эффект – рост теневой торговли и убытки для государственного бюджета", – заявила Рудик.

"Партия "Голос" требует от правительства прекратить практику необоснованных запретов и немедленно отменить ограничения на продажу непродовольственных товаров в период январского локдауна", – подытожила Рудик.

Напомним, в Американской торговой палате заявили, что в период жесткого карантина (локдауна), который будет введен с 8 по 24 января 2021 года, в украинских супермаркетах будет запрещена продажа любых товаров помимо продуктов питания, медицинских и ветеринарных препаратов, средств личной гигиены, связи, кормов для животных и средств для защиты растений.