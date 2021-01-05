80% "Слуг народа" поддерживают легализацию каннабиса, – депутат

Решение по легализации марихуаны в медицинских целях может быть принято в 2021 году.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что большое количество депутатов в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, эту идею одобряют около 80% избранников из фракции "Слуга народа".

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Последний раз мы обсуждали вопрос легализации медицинского каннабиса на фракции "Слуги народа" еще когда был премьером Гончарук. Насколько я помню, тогда "за" были около 80% депутатов фракции", – сказал Заблоцкий.

Депутат уверен, что решение по легализации каннабиса будет принято в 2021 году.

"Я думаю, что наиболее вероятно, что в этом году, пока тяжело сказать в каком конкретно месяце, будет легализовано употребление лекарств с каннабисом. Но исключительно по рецепту и под строгим контролем", – заявил Заблоцкий.

Отметим, о легализации марихуаны для целей медицины положительно отзывался и глава Минздрава Максим Степанов.

"Да, поддерживаю, но при определенных условиях. Я хочу быть уверен, что он (каннабис) легализован, что он контролируется именно по медицинским показаниям и у нас есть действенный механизм контроля за его продажей. Действенный механизм мы видим как применение электронного рецепта", – сказал Степанов.

Эту идею, по сути, поддержал и предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

"Если это (употребление каннабиса) будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотиком. Потому, встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям", – отметил митрополит в интервью "Радио Свобода".

Напомним, на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №4553, который, в случае его принятия, легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Инициаторами законопроекта стали 30 народных депутатов, представляющих, в том числе, фракции "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Вопрос касательно легализации марихуаны в медицинских целях выносил Владимир Зеленский в опрос "5 вопросов от президента". Окончательных результатов этого опроса так и не обнародовали, однако, согласно экзит-полу от группы "Рейтинг", 70% украинцев поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.