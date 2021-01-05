"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда в Карпаты на Рождество

В направлении Карпат будут следовать 19 дополнительных поездов.

В среду, 6 января, "Укрзализныця" отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в сторону Карпат, которые прибудут на место назначения в четверг, 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В направлении Карпат будут следовать такие поезда:

№4/3 "Запорожье – Ужгород";

№7/8 "Киев – Ивано–Франковск – Черновцы";

№13/14 "Киев – Солотвино";

№15/16 "Харьков – Рахов";

№21/22 "Харьков – Трускавец";

№26/25 "Одесса – Ужгород";

№29/30 "Киев – Ужгород";

№41/42 "Днепр – Трускавец";

№43/44 "Киев – Ивано–Франковск";

№46/45 "Лисичанск – Ужгород";

№49/50 "Киев – Трускавец";

№81/82 "Киев – Ужгород";

№108/107 "Одесса – Ужгород";

№134/133 "Николаев – Рахов";

№136/135 "Одесса – Черновцы";

№143/144 "Киев – Ворохта";

№357/358 "Киев – Рахов";

№601/602 "Львов – Солотвино";

№745/746 "Киев – Славское".

Расписание движения поездов доступно на сайте "Укрзализныци".

Кроме того, во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обеспечит все противоэпидемические меры для безопасного путешествия пассажиров.

Ранее "Укрзализныця" проинформировала, что более 5,4 тысячи украинцев встретили 2021 год в поездах. Всего в новогоднюю ночь курсировали 60 пассажирских поездов.