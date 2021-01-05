Глузман ошибся: Супрун осталась в Украине и продолжает вести публичную деятельность

Ульяна Супрун все еще находится на территории Украины и проводит встречи с действующими политиками.

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, вопреки слухам об отлете в США, продолжает появляться на публике в Киеве.

Как сообщил во вторник, 5 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко у себя в Facebook, в этот день Супрун пришла в гости к нему в министерство, подарила ему свою книгу "Мочи манту" и поболтала с чиновником.

"С Ульяной всегда интересно и полезно говорить", – отметил Витренко.

[ + – ] Источник: Facebook / YVitrenko

Напомним, как сообщил в понедельник, 4 января изданию "Страна" директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман – госпожа Супрун уехала из Украины в США.

Кроме того, в конце прошлого года Супрун закрыла три свои общественные организации: "Захист патріотів", "Пейтріот дефенс" (Patriot Defence) и "Київський культурний клуб", а в первый день 2021 года сообщила у себя в Facebook, что больше не будет ничего писать в эту соцсеть.