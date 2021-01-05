Дело Шеремета: МВД еще в декабре получило материалы о белорусских спецслужбах, – Аваков

По словам министра, Украина уже договорилась о проведении следствия в Европе в январе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что материалы об обсуждении в 2012 году КГБ Беларуси возможного убийства журналиста Павла Шеремета украинские правоохранители получили еще в декабре. Об этом передает Суспільне.

По его словам, Украина уже договорилась о проведении следствий в Европе в январе.

Министр говорит, что в распоряжении правоохранителей есть больше материалов, чем опубликованные экс-спецназовцем Игорем Макаром. Он также пообещал информировать общество в том случае, "если что-то будет сверхважное".

Аваков также рассказал, что дело в отношении заказчиков убийства журналиста разделено на две части и расследование продолжается при участии Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

"Есть исполнители, а есть заказчики. Между исполнителями и заказчиками может быть любой, вы, например, не дай бог. Или некий Иван Иванович. Какая спецслужба. Или россияне через белорусов. Или белорусы через русских. Или наши через наших. Понимаете, здесь очень все сложно. Нужно быть очень точными в этой ситуации", – сообщил министр.

Напомним, что ранее бывший сотрудник белорусского спецназа заявил о готовности свидетельствовать по делу Шеремета.

Вчера, 4 января появилась информация о том, что убийство Павла Шеремета планировалось в Беларуси еще в 2012 году. Опубликована соответствующая аудиозапись.