Житель Винницы соединил 50 кавер-версий "Щедрика" в одном клипе (видео)

Среди необычных вариантов – выстукивание "Щедрика" баскетбольными мячами, а также версии в стиле "тяжелый металл".

Винничанин Александр Петров объединил около 50 версий и перепевок украинской народной песни "Щедрик", получившей всемирную популярность в музыкальной обработке композитора Николая Леонтовича.

"То, что не знал, то, что не слышал, – все каверы на "Щедрик"! Гордись Украинским!" – цитирует автора видео местное издание "Новости Винницы". Видео со своей работой, длительностью целых 9 минут, Петров выложил в свободный доступ на YouTube, как музыкальный подарок к Рождеству:

[ + – ] Источник: YouTube / Follow PRODUCTION

В опубликованном ролике известную новогоднюю щедривку, написанную в начале ХХ века, поют на украинском, английском и даже арабском языках. Видео начинается с оригинальной записи хорового исполнения "Щедрика" от 1922 года.

Среди необычных каверов – выстукивание "Щедрика" баскетбольными мячами и сольные исполнения на инструментах: арфе, фортепиано, на музыкальной "тарелке" – ханге и на обычной барабанной установке. Несколько "перепевок", приведенных в видеосборнике, исполнены в стиле "тяжелый металл".

Ролик сопровождается субтитрами с историей данного музыкального трека в Украине и за границей – в частности, в США, где для "Щедрика" в 1936 году даже написали собственную версию текста "Carol of the bells".

Напомним, недавно оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ исполнил мелодию колядки "Щедрик" в центре Винницы, а исполнители трека пришли в камуфляжных военных формах.

Ранее свою версию "Щедрика" слушателям представили военные музыканты из США, а в Азербайджане "Щедрик" зазвучал на вершине Кавказских гор.