"Заявление касательно прекращения финансирования "Медзакупок" - фейк", - Степанов

Министр сказал, что Минздрав оценивает деятельность ГП "Медзакупки" как "неэффективную".

Максим Степанов, возглавляющий Министерство здравоохранения Украины, во время брифинга 6 января назвал "фейком" появившуюся накануне информацию о прекращении финансирования со стороны Минздрава госпредприятия "Медзакупки", что якобы повлекло за собой остановку деятельности предприятия.

"Что касается остановки операционной деятельности ГП "Медзакупки"… Якобы из-за прекращения финансирования со стороны МОЗ… Это очередной фейк. Попытка играть в политику. Или самостоятельно. Или по чьей-то указке. Предприятие функционирует в штатном режиме. Финансовый план утвердили еще 10 декабря", — сказал Степанов.

Министр добавил, что паспорт бюджетной программы утверждается после принятия бюджета, который вступил в силу 28 декабря 2020 года. Сразу же после этого, по словам Степанова, начался процесс подготовки документов и утверждения паспортов бюджетных программ.

"Обычно это происходит в конце января, иногда позже. В Украине еще не утвержден ни один паспорт бюджетной программы, при этом деятельность ни одного предприятия не прекратилась. Зарплата ГП "Медзакупки" выплачивается в полном объеме, она была выплачена 30 декабря 2020", — сказал министр.

Вместе с тем Степанов заявил, что деятельность "Медзакупок" по итогам 2020 года была неэффективной.

"В 2020 году Минздрав поручил ГП "МЗУ" осуществить закупки по 483 позициям лекарственных средств. Получено все было в июне-сентябре 2020 года, по состоянию на 31 декабря тендеры по 103 позициям провалены. Это препараты по онкологии, кардиозаболеваниям. Минздрав будет перестраховываться и закупать лекарственные средства из других источников", — заявил министр.

Отметим, накануне гендиректор "Медзакупок" Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав, не подписав временного плана использования средств на 2021 год, заблокировал работу их предприятия, из-за чего они не могут принимать и развозить товары, осуществлять учет товаров и заниматься другими должностными функциями.

Напомним, что ранее глава Медзакупок открыто выступил с критикой министра здравоохранения Максима Степанова. Он обвинил его в "бездарных попытках" вести переговоры по закупке вакцины от коронавируса, а также в том, что глава Минздрава якобы превысил свои полномочия и самостоятельно выбрал поставщика.