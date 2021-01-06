Мама нардепа "Слуги народа" купила Mercedes за 8,5 млн гривен, - СМИ

В декларации депутата машины записаны на его маму.

Мама Александра Горобца – пенсионерка, всю жизнь проработала в медицинской сфере, передает Слідство-інфо.

В коротком комментарии журналистам депутат отметил, что родители продали две машины и купили новую – Мерседес. Рассказывать детали Александр Горобец не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями несмотря на то, что это было рабочее время", — отметили журналисты.

По данным журналистов, приобрели машину модели Gelendvagen G500, средняя стоимость таких автомобилей варьируется от 150 до 300 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.

[ + – ] Mercedes Gelendvagen G500

В декларации у депутата президентской партии указана BMW 530E 2017 года и Land Rover 2015 года выпуска. Вместе эти автомобили оцениваются в 900 тысяч гривен или 32 тысячи долларов.

Александр Горобец – нардеп от "Слуги народа", до парламента работал заместителем директора "Укрспирта". Журналисты также наблюдали нардепа в офисе бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют куратором одной из депутатских групп в парламенте.

Напомним, что НАБУ открыло дело в отношении нардепа от "ОПЗЖ" Мамояна, который скрыл данные в своей декларации.

Ранее похожее расследование провели журналисты по отношению к Александру Дубинскому, который владеет большим автопарком спортивных автомобилей и объектами недвижимости. Часть автомобилей были записаны на маму. Депутат заявил, что "мама любит скорость".