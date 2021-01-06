Правоохранители назвали предварительную причину гибели сына Корбана

В СМИ сообщают, что, по предварительной версии, причиной аварии стал "несчастный случай".

Издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в органах правопорядка сообщило, что, по предварительной версии, 16-летний Лев Корбан, сын бывшего замглавы Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, погиб из-за "несчастного случая".

"Предварительная причина — несчастный случай", — сказал источник из правоохранительных органов.

Он отметил, что на текущий момент это является одной из основных версий трагедии, которую рассматривают силовики.

По словам источника, окончательная картина произошедшего станет известна после того, как объявят результаты экспертиз.

Напомним, об исчезновении 16-летнего Льва Корбана стало известно 5 января, когда он отправился кататься на багги вместе со своей одноклассницей Юлией Васик и пропал. В СМИ сообщили о том, что первой тревогу забила мать девочки после того, как дочь не вернулась домой.

Около восьми часов вечера перевернутый багги нашли на дне реки Мокрая Сура возле села Новоалександровка на окраине Днепра, где, по информации журналистов, жила погибшая. Тела детей находились внутри транспортного средства. С помощью троса спасатели вытащили багги из воды.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, однако водитель не справился с управлением, и багги слетел в реку. Юноша и девушка не смогли выбраться, поскольку были пристегнуты, и, несмотря на небольшую глубину, утонули.

У Геннадия Корбана всего четверо сыновей. Старшая сестра политика в 1989 году переехала в Израиль с семьей.