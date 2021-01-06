Минздрав рассказал, когда появится китайская вакцина от коронавируса в Украине

Уже вскоре в страну привезут первые 700 тысяч доз вакцины.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает поставки в Украину первых 700 тысяч доз вакцины из 1,9 млн от COVID-19 китайской компании Sinovac в феврале. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, ведомство еще еще в мае начало переговоры с производителями и инициативами вакцин от коронавируса.

Министр напомнил, что достигнута договоренность с COVAX по обеспечению Украины 8 млн доз вакцины.

"Она будет в первом полугодии этого года: ожидаем ее в конце первого — начале второго квартала 2021 года", — сказал он.

Как сообщалось на сайте президента Украины, на выполнение задания главы Минздав заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Переговоры продолжались с сентября, а их сложность заключалась в глобальной конкуренции за качественные вакцины.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", – заявил Зеленский.

Договор о поставках вакцины подписан с украинской компанией "Лекхим", которая является представителем Sinovac в Украине. В соответствии с ним, в страну поставят 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу. Для населения вакцинация будет бесплатной.

Напомним, вакцина от Covid-19, разработанная китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, во время клинических испытаний показала эффективность 79,34%.