Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила 79,34%

У участников, получивших курс из двух доз китайской вакцины от коронавируса, уровень антител составил 99,52%.

Вакцина от Covid-19, разработанная китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, во время клинических испытаний показала эффективность 79,34%, передает South China Morning.

По информации Пекинского института биологических продуктов, у участников, получивших курс из двух доз китайской вакцины от коронавируса, уровень антител составил 99,52%. Институт уже подал заявку в регулирующие органы Китая для ее официального одобрения.

Вместе с тем, компания еще не предоставила информацию о поздних стадиях испытаний ни одного из своих препаратов, несмотря на начавшуюся вакцинацию. Без этих данных неясно, насколько безопасны и эффективны экспериментальные китайские вакцины.

Тао Лин, эксперт по вакцинам из Шанхая, считает, что результаты эффективности вакцины Пекинского института, в которой используется обычная инактивированная технология с участием убитого вируса, ниже, чем у большинства вакцин, использующих тот же метод, таких как вакцины от полиомиелита, гепатита А или болезней рук, ящура. Однако, подчеркнул он, это – неплохой результат против нового вируса, и в дальнейшем эффективность препаратов вырастет.

"Вначале мы думали, что вакцина с эффективностью 70% будет достаточно хорошей, но высокая эффективность, о которой сообщили Moderna и BioNTech, установила слишком высокую планку, и люди могли разочароваться при сравнении показателей эффективности", – подчеркнул он.

Тем не менее, вакцина Sinopharm в числе прочих препаратов уже используется в Китае в рамках программы их экстренного применения, начатой в июле 2020 года.

Клинические испытания китайской вакцины от коронавируса проводятся в разных странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу, Марокко и Аргентину. 9 декабря органы здравоохранения ОАЭ заявили, что вакцина доказала свою эффективность на 86% в промежуточном анализе поздних клинических испытаний. Препарат ввели 31 тысяче добровольцев. Такие результаты удовлетворили власти, и препарат был одобрен в ОАЭ и Бахрейне.

Одним из главных отличий китайской вакцины против коронавируса от препаратов BioNTech/Pfizer и Modern, называют то, что ее можно хранить при обычных температурах холодильника. Это делает препарат более привлекательным, поскольку не требует создания дополнительной инфраструктуры для доставки и хранения препарата.

Конкретной информации о количестве доступных доз китайской вакцины пока нет. По сообщениям некоторых СМИ, дочерняя компания Sinopharm может поставить в этом году 100 млн доз, потенциально увеличивая производственные мощности до 300 млн доз. На прошлой неделе органы здравоохранения заявили, что к концу этого года Китая будет иметь 600 млн доз.

Как известно, в Украине уже обсуждается вопрос создания Центра длительного хранения вакцины при сверхнизких температурах. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что он может появиться в Киеве или в Борисполе и будет вмещать сотни тысяч доз вакцины. Для его создания привлекут логистические компании с соответствующим оборудованием и техникой.