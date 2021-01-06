"Медзакупки" ответили Минздраву на возможное отстранение от закупки вакцин

В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра Степанова о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.

В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова об их отстранении от закупки вакцин. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Отметим о возможности отстранить ГП "Медзакупки Украины" от закупки вакцины. Мы привыкли действовать прозрачно и открыто… Нам нужно иметь возможность работать без неправомерного давления со стороны министра здравоохранения", — говорится в заявлении.

В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.

"В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата", — говорится в комментарии.

Предприятие сообщает, что те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры о закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го — начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан.

"Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были иметь вакцины. Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин — от нескольких недель до двух месяцев", — заявили в МЗУ.

Кроме того, в МЗУ сообщили, что один из производителей, с которыми предприятие переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".

Напомним, Глава госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия.