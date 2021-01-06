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Украина Конституционный суд против Зеленского

Под домом главы КСУ Тупицкого установили виселицу и устроили драку с полицией

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КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
Фото: РБК-Украина

Несмотря на запрет присутствовавшей на месте событий полиции, автомайдановцы попытались взять дом Тупицкого штурмом — однако неудачно.

В городе Васильков Обуховского района Киевской области, под домом, где проживает глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, произошла потасовка активистов с полицией.

Как сообщает издание "РБК-Украина", в среду, 6 января около 30 автомобилей выехали из Киева в город Васильков, расположенный в 20 км к юго-западу от столицы. Как отмечается в материале, уже на месте – под забором жилища главы КСУ – между правоохранителями и активистами произошел конфликт и потасовка "из-за того, что их не пропускают в дом Тупицкого".

КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
Фото: РБК-Украина
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка
КСУ, акция, виселица, тупицкий, дом, националисты, активисты, драка, потасовка

Источник: "РБК-Украина"

Отметим, что Васильков входит в "красную" зону карантина, на которую распространяются ограничения массовых мероприятий – собрания должны ограничиваться численностью не больше 20 человек.

"Именно поэтому полиция не пропускает активистов", – отмечает корреспондент "РБК" с места событий.

Как передает столичное издание "Хрещатик", в акции участвовали представители движения "Автомайдан". Как отмечается в репортаже: "Представители "Автомайдана" привезли к дому, где проживает семья Тупицкого, виселицу". Требования протестующих не уточняются.

Издание подтверждает, что активисты пытались прорваться на территорию жилого участка семьи Тупицкого: "Однако правоохранители, которые оцепили дом, не подпускают их ближе. Мотивируя тем, что сейчас город находится в "красной зоне" карантина, где запрещены массовые акции".

Несмотря на запрет полиции, "автомайдановцы попытались прорваться силой, но неудачно".

"После длительной толкотни и ругани поставили виселицу посреди улицы и зажгли файеры", – рассказал журналист издания. О задержанных не сообщается.

Напомним, в КСУ сделали заявление по поводу указа президента Украины Владимира Зеленского отстранить Тупицкого от деятельности, отметив, что это может привести к блокированию работы Конституционного Суда. На что представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что без Тупицкого в суде остается 14 судей, которых достаточно, чтобы рассматривать любые вопросы и принимать любые решения.