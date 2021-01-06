Под домом главы КСУ Тупицкого установили виселицу и устроили драку с полицией

Несмотря на запрет присутствовавшей на месте событий полиции, автомайдановцы попытались взять дом Тупицкого штурмом — однако неудачно.

В городе Васильков Обуховского района Киевской области, под домом, где проживает глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, произошла потасовка активистов с полицией.

Как сообщает издание "РБК-Украина", в среду, 6 января около 30 автомобилей выехали из Киева в город Васильков, расположенный в 20 км к юго-западу от столицы. Как отмечается в материале, уже на месте – под забором жилища главы КСУ – между правоохранителями и активистами произошел конфликт и потасовка "из-за того, что их не пропускают в дом Тупицкого".

Источник: "РБК-Украина"

Отметим, что Васильков входит в "красную" зону карантина, на которую распространяются ограничения массовых мероприятий – собрания должны ограничиваться численностью не больше 20 человек.

"Именно поэтому полиция не пропускает активистов", – отмечает корреспондент "РБК" с места событий.

Как передает столичное издание "Хрещатик", в акции участвовали представители движения "Автомайдан". Как отмечается в репортаже: "Представители "Автомайдана" привезли к дому, где проживает семья Тупицкого, виселицу". Требования протестующих не уточняются.

Издание подтверждает, что активисты пытались прорваться на территорию жилого участка семьи Тупицкого: "Однако правоохранители, которые оцепили дом, не подпускают их ближе. Мотивируя тем, что сейчас город находится в "красной зоне" карантина, где запрещены массовые акции".

Несмотря на запрет полиции, "автомайдановцы попытались прорваться силой, но неудачно".

"После длительной толкотни и ругани поставили виселицу посреди улицы и зажгли файеры", – рассказал журналист издания. О задержанных не сообщается.

Напомним, в КСУ сделали заявление по поводу указа президента Украины Владимира Зеленского отстранить Тупицкого от деятельности, отметив, что это может привести к блокированию работы Конституционного Суда. На что представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что без Тупицкого в суде остается 14 судей, которых достаточно, чтобы рассматривать любые вопросы и принимать любые решения.