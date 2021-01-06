205 тысяч человек, не считая военных: как россияне осваивают оккупированный Крым

Есть данные и за 2020-й год: с января по ноябрь на оккупированный полуостров переехало 29 763 гражданина РФ, а с января по октябрь 12 374 россиянина переехали в Севастополь.

За все годы оккупации в Крым переехало 205 559 россиян. Из них 117 114 в Крым, а 88 445 — в оккупированный Севастополь, сообщают Крым.Реалии.

Подконтрольное России Управление федеральной службы государственной статистики в Крыму и Севастополе публикует данные не только о перемещении жителей на полуостров, но и о перемещении в Крым и обратно. Туда же входят жители Крыма, которые выехали и потом не вернулись.

"Поэтому цифру 205 559 следует рассматривать, как максимально вероятное количество жителей РФ, которые въехали в Крым из РФ после начала оккупации, и которые зарегистрировали свое место проживания в Крыму. Эта цифра не отражает всей картины перемещения граждан РФ в Крым, так как не включает военный контингент ВС РФ и жителей России, командированных на оккупированную территорию. Таким образом, общее количество перемещенных в Крым россиян значительно больше", — отмечают в Крымской правовой группе.

Дополнительно отмечается, что согласно римскому уставу Международного уголовного суда, перемещение оккупирующим государством части его собственного гражданского населения на оккупированную территорию является военным преступлением.

Напомним, что по данным Министерства реинтеграции российское гражданство получили более 2 млн крымчан.