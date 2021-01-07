Взрыв в Луганске. Пострадал так называемый "начальник управления народной милиции", – СМИ

Взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Луганске.

Во время взрыва на территории временно оккупированного Луганска пострадал так называемый "начальник управления народной милиции" Ян Лещенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего представителя оккупационных властей ОРЛО Андрея Марочко.

По данным российского издания, взрыв произошел в одной из квартир многоэтажки в Луганске. По предварительной версии, причиной взрыва якобы могла стать утечка газа, но говорится и о других версиях, в том числе подрыве миной.

Пока нет никакой информации о состоянии, в котором находится пострадавший Лещенко.

"Действительно, вчера (в среду) произошел инцидент. Пострадал начальник управления Народной милиции ЛНР. Но не все так однозначно, как написано в социальных сетях. Я склонен доверять официальным версиям и заявлениям. Сейчас на месте работают компетентные органы, выясняют, что произошло на самом деле", – заявил Марочко.

Напомним, мощный взрыв, прогремевший в жилом доме по улице 50 лет Октября, напугал жителей Луганска, сообщается в местных пабликах и телеграмм-каналах.

Пользователи писали, что инцидент произошел сразу после полуночи в ночь на 6 января. На место происшествия съехалась милиция, а возле подъезда выставили оцепление.