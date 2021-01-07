Мэр Тернополя передумал и уже не исключает введение локдауна в городе

Сергей Надал заявил, что карантин ужесточат, если после праздников заболеваемость коронавирусом вырастет.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что сценарий с введением карантина в городе все же рассматривается. Об этом сообщил Надал в Facebook.

По его словам, местная власть уже не исключает введение карантина, так как после завершения новогодних праздников число заразившихся коронавирусом может вырасти. В таком случае, в городе все же придется ввести локдаун.

"Коронавирус имеет свойство быстро распространяться, и мы уже не исключаем роста количества больных. После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения", – пишет Надал.

Мэр отметил, что карантин будет введен, если будет объективная необходимость.

"Готовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни тернополян. Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных — мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина", – подытожил Надал.

Днем ранее Сергей Надал говорил, что в городе не будут вводит усиленный карантин, несмотря на планы Кабмина ввести локдаун по всей стране 8 января.

Вслед за тернопольским мэров глава Черкасс Анатолий Бондаренко также выступил против введения локдауна, который будет действовать на территории Украины.