В Черкассах необходимость новых ограничительных мер будут обсуждать 11 января, – мэр города

Динамика заболеваемости в городе не требует введения новых ограничений, считает городской голова.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видео, размещенном в Facebook, заявил, что введение локдауна в стране необоснованно, поэтому решать, что делать с новыми ограничениями, в городе будут с понедельника, 11 января.

"Правительство планирует ввести локдаун. Мне кажется им сначала нужно определиться, какие товары будут продаваться, какие не будут. Какие супермаркеты будут работать, какие не будут. Снова выходит, что органы местного самоуправления должны брать на себя, как это решать", – сказал городской голова.

Бондаренко считает, что введение локдауна может быть обоснованным в Киеве, где статистика заболеваемости пойдет вверх после массовых новогодних мероприятий. "Что касается таких городов как Черкассы, то тут жизнь идет своим чередом. Нет больших скоплений людей. Количество больных контролируемое. Давайте сегодня займемся подготовкой к Святвечеру, а с понедельника будем решать, что делать и как делать", – сообщил мэр.

Напомним, 11 декабря Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. По его мнению, необходимо забыть о противостоянии между мэром и президентом, которое началось, когда в мае Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

1 мая Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила не вводить в Тернополе с 8 января дополнительные карантинные ограничения.