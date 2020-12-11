"Я горячий, но искренний": мэр Черкасс извинился перед Зеленским (видео)

Противостояние между мэром и президентом началось в мае, когда Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в своем в Facebook.

По его мнению, необходимо забыть о противостоянии между мэром и президентом, которое началось, когда в мае Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

"Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача − совместно работать на Украину", − сказал Бондаренко.

[ + – ]

Кроме того, городской голова рассказал об избрании нового исполнительного комитета, в состав которого вошли представители партий "За будущее", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Черкасчане" и "Батькивщина".

По его словам, нужно забыть о предвыборных ссорах и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.

"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная… Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – говорил Зеленский.

Бондаренко подал в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства на Владимира Зеленского и потребовал взыскать одну гривну морального ущерба.

В октябре Печерский суд отказался открывать дело против президента Зеленского по иску Бондаренко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В конце ноября Киевский апелляционный суд не удовлетворил иск мэра Черкасс против президента.