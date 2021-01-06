"Заболеваемость у нас снижается". В Тернополе решили не вводить локдаун 8 января

Местная власть Тернополя продолжает последовательно выступать против карантинных ограничений, вводимых из Киева.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила не вводить в Тернополе с 8 января дополнительные карантинные ограничения. Об этом рассказал мэр города Сергей Надал.

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Он пояснил, что на заседании комиссии заслушали медиков. По их данным, в последние дни число заболевших не растет, а уменьшается. Уменьшается заполненность больниц. Практически нет заболевших среди детей и учителей.

"Учитывая это, комиссия приняла решение не усугублять с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений. На территории Тернопольской общины будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были введены ранее", – сказал мэр.

В понедельник, 11 января, во всех тернопольских школах продолжится обучение. Ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5–11 классов – в соответствии с смешанной формы обучения (ходят в школу через день). Субъектам хозяйствования рекомендовано не прекращать свою деятельность 8 января, а продолжать работать в обычном режиме.

"Решение подписано и оно будет обнародовано", – заверил Надал.

Напомним, 13 ноября Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в его городе не будет. Он отметил, что прежде чем принять такое решение, он провел консультации с врачами, экономистами и представителями местного бизнеса. "Почему эти ограничения не будут вводиться? Это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Но если такие ограничения ввести, они просто уничтожат экономику города".

В августе Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной" зоне адаптивного карантина.

В сентябре, после аналогичного решения Кабмина, городской голова пообещал "защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд" и отказался вводить ограничения.

В сентябре же Надал в легкой форме сам переболел коронавирусом.