Власти попавшего в "красную зону" Тернополя отказались усиливать карантин

Мэр Тернополя Сергей Надал пообещал "защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд".

Власти попавшего в "красную зону" распространения коронавируса Тернополя не намерены усиливать карантинные меры с 7 сентября.

Об этом написал в Facebook мэр города Сергей Надал, который сейчас сам лечится от COVID-19.

В частности, городской голова пообещал "защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд".

"Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", – написал Надал.

Мэр Тернополя отметил, что в городе действует решение сессии городского совета, "которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в "красную зону".

"Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр Кабинета Министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", – объяснил Надал.

Госовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколов" в отношении предпринимателей на основании постановления правительства.

Мэр призвал жителей Тернополя соблюдать меры предосторожности.

Кстати, в августе Тернопольский городской совет также выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.