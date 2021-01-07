"Подпольная вакцинация". Израиль исключает нелегальную поставку в Украину вакцины

Вакцина должна храниться при очень низкой температуре, поэтому, якобы, ее невозможно транспортировать тайно.

Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от коронавируса для украинских политиков. Об этом заявил пресс-секретарь министра здравоохранения страны, сообщила BBC News.

"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", – добавил он. Кроме того, в израильском Минздраве пока не намерены начинать расследование из-за сообщений в украинской прессе.

Напомним, что 5 января ряд украинских СМИ со ссылкой на украинского бизнесмена и бывшего чиновника Михаила Бродского сообщили, что в конце декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Ее "скорее всего, без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата", – сообщил Бродский.

Из какой страны могли ввезти вакцину, он не говорил, но упомянул об "израильских расследователях".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. О необходимости такой проверки говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным на 4 января, в Израиле первую дозу вакцины Pfizer получили 1,2 млн человек — это 13% населения. По числу вакцинированных страна стала мировым лидером. На днях там была официально одобрена вторая вакцина – производства Moderna.

Компания Pfizer разработала специальные термические боксы, каждый размером с небольшой чемодан, способный вместить до 5000 доз препарата. Заполненные сухим льдом, они смогут сохранять вакцину при минус 70 градусах около 10 дней, если их не открывать. После открытия бокса вакцину нужно использовать в течение пяти дней, в это время ее можно хранить при температуре 2–8 градусов.