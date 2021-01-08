Локдаун в Украине: Ткаченко рассказал, как будет работать сфера культуры

Во время карантина запрещена работа кинотеатров, а также нельзя проводить развлекательные мероприятия.

Во время локдауна в Украине разрешена работа историко-культурных заповедников, религиозных учреждений, а также проведение репетиций театральных спектаклей.

Об этом в Telegram-канале написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"С сегодняшнего дня вступает в действие "красная зона" карантина. Она продлится до 24 января включительно. Обращу внимание, что работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь", – написал он.

Ткаченко рассказал, что также в этот период разрешены: работа религиозных учреждений; проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях); производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т. д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).

По данным министра, в период локдауна смогут работать отели. Однако зоны питания в них будут функционировать только с 6:00 до 11:00. Еду можно будет заказывать в номер круглосуточно.

Во время усиленного карантина смогут работать организации горнолыжного досуга. Однако работа предприятий общественного питания на их территории запрещена. Также нельзя продавать алкоголь.

В то же время, как уточнил министр, в этот период запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Отметим, 8 января, в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости.