"COVID-19 не передается через носки и батарейки": Степанов объяснил логику запретов

По словам министра, логика запрета на продажу некоторых товаров основывается на законах эпидемиологии.

Запрет на продажу некоторых непродовольственных товаров в супермаркетах во время усиленного карантина направлен на уменьшение контактов между людьми.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его мнению, некоторые публикации в соцсетях на эту тему "доходили до абсурда".

"Во-первых, нет, COVID-19 не распространяется активнее через игрушки, носки или батарейки по сравнению с кормом для животных или семенами. Логика в другом и она абсолютно очевидна", – сказал министр.

По словам министра, логика запрета основывается на законах эпидемиологии.

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"К примеру, есть супермаркет с товарами на любой вкус и потребность. И есть 100 людей, которым нужно купить разные товары. 20 людей пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут за средствами гигиены, еще 20 идут в супермаркет, чтобы купить новую посуду или бытовую технику, а другие – чтобы купить одежду, батарейки, носки. Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет и не будут контактировать с другими, подвергаясь опасности инфицироваться COVID-19", – добавил министр.

По его словам, таким образом из 100 человек, которые могли бы быть на территории супермаркета, в нем будет только 40, и вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, "уменьшится в разы".

Он отметил, что сигареты и другие товары можно купить в киосках.

"Там прием посетителей не осуществляется. Постановление Кабмина не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", – сказал Степанов.

Он отметил, что, если бы сейчас не был введен усиленный карантин, уже через несколько недель пришлось бы вводить "действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в том числе усилением карантинных мер на улицах".

Отметим, 8 января, в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости.