Мэр Тернополя: "Нас заставляют закрыть город"

Сергей Надал заявляет, что в Тернополе полиция начала массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантина.

Мэр Тернополя Сергей Надал утверждает, что правоохранители начали массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантинных правил. Он предположил, что локдаун в городе могут ввести с 11 января.

Об этом написал Надал на своей странице в Facebook.

"Нас заставляют закрыть город. Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", – написал Надал.

По словам мэра, силовики не будут допускать детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела.

"Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом", – подчеркнул мэр.

Кроме того, Надал сообщил, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации.

"Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", – написал мэр.

Отметим, ранее власти Тернополя отказались вводить ужесточенные ограничения карантина с 8 по 24 января. В горсовете заявили, что заболеваемость в городе низкая, поэтому в усилении карантина нет необходимости. Позже Сергей Надал заявил, что сценарий с введением карантина в городе все же рассматривается. По его словам, местная власть уже не исключает введение карантина, так как после завершения новогодних праздников число заразившихся коронавирусом может вырасти. В таком случае, в городе все же придется ввести локдаун.