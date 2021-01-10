Статистика коронавируса в Украине на 10 января: в больницы попали 2100 человек
Вирус унес 99 жизней украинцев.
По состоянию на утро 10 января в Украине выявили 5011 новых случаев COVID-19, что на 156 больше, чем сутками ранее (4686). Среди заболевших 113 детей и 164 медика. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
Госпитализированы за сутки 2100 украbнцев, скончались 99, выздоровели 5292.
За все время пандемии в Украине подтверждены 1 115 026 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 791 598 граждан. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 19797 пациентов.
Проведено 23 245 тестов, из которых 17718 – ПЦР –тесты, 5527 – методом ИФА.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
Ситуация по регионам:
- Киев – 117 217 (404);
- Винницкая область – 23 642 (+69);
- Волынская область – 34 190 (+124);
- Днепропетровская область – 61 977 (+40);
- Донецкая область – 39 419 (+186);
- Житомирская область – 41 374 (+111);
- Закарпатская область – 28 987 (+49);
- Запорожская область – 58 116 (+207);
- Ивано-Франковская область – 44 323 (+74);
- Киевская область – 63 335 (+405);
- Кировоградская область – 8 878 (+85);
- Луганская область – 11 975 (+142);
- Львовская область – 64 817 (+326);
- Николаевская область – 34 252 (+327);
- Одесская область – 75 663 (+446);
- Полтавская область – 38 723 (+175);
- Ровенская область – 42 723 (+159);
- Сумская область – 42 759 (+149);
- Тернопольская область – 35 139 (+150);
- Харьковская область – 72 570 (+344);
- Херсонская область – 18 959 (+141);
- Хмельницкая область – 41 234 (+185);
- Черкасская область – 41 780 (+302);
- Черновицкая область – 41 514 (+151);
- Черниговская область – 31 460 (+60).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 8 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,5% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4975. Тогда было проведено 18 635 ПЦР-тестов.
Напомним, богатые государства закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам. Украина через COVAX имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.