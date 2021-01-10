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Статистика коронавируса в Украине на 10 января: в больницы попали 2100 человек

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коронавирус, больница
Фото: Скриншот

Вирус унес 99 жизней украинцев.

 По состоянию на утро 10 января в Украине выявили 5011 новых случаев COVID-19, что на 156 больше, чем сутками ранее (4686). Среди заболевших 113 детей и 164 медика. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Госпитализированы за сутки 2100 украbнцев, скончались 99, выздоровели 5292.

За все время пандемии в Украине подтверждены 1 115 026 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 791 598 граждан. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 19797 пациентов.

Проведено 23 245 тестов, из которых 17718 – ПЦР –тесты, 5527 – методом ИФА.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Ситуация по регионам:

  •         Киев – 117 217 (404);
  •        Винницкая область – 23 642 (+69);
  •        Волынская область – 34 190 (+124);
  •        Днепропетровская область – 61 977 (+40);
  •        Донецкая область – 39 419 (+186);
  •        Житомирская область – 41 374 (+111);
  •        Закарпатская область – 28 987 (+49);
  •        Запорожская область – 58 116 (+207);
  •        Ивано-Франковская область – 44 323 (+74);
  •        Киевская область – 63 335 (+405);
  •        Кировоградская область – 8 878 (+85);
  •        Луганская область – 11 975 (+142);
  •        Львовская область – 64 817 (+326);
  •        Николаевская область – 34 252 (+327);
  •        Одесская область – 75 663 (+446);
  •        Полтавская область – 38 723 (+175);
  •        Ровенская область – 42 723 (+159);
  •        Сумская область – 42 759 (+149);
  •        Тернопольская область – 35 139 (+150);
  •        Харьковская область – 72 570 (+344);
  •        Херсонская область – 18 959 (+141);
  •        Хмельницкая область – 41 234 (+185);
  •      Черкасская область – 41 780 (+302);
  •      Черновицкая область – 41 514 (+151);
  •       Черниговская область – 31 460 (+60).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 8 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,5% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4975. Тогда было проведено 18 635 ПЦР-тестов.

Напомним, богатые государства закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам. Украина через COVAX имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.