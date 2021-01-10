Статистика коронавируса в Украине на 10 января: в больницы попали 2100 человек

Вирус унес 99 жизней украинцев.

По состоянию на утро 10 января в Украине выявили 5011 новых случаев COVID-19, что на 156 больше, чем сутками ранее (4686). Среди заболевших 113 детей и 164 медика. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Госпитализированы за сутки 2100 украbнцев, скончались 99, выздоровели 5292.

За все время пандемии в Украине подтверждены 1 115 026 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 791 598 граждан. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 19797 пациентов.

Проведено 23 245 тестов, из которых 17718 – ПЦР –тесты, 5527 – методом ИФА.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Ситуация по регионам:

Киев – 117 217 (404);

Винницкая область – 23 642 (+69);

Волынская область – 34 190 (+124);

Днепропетровская область – 61 977 (+40);

Донецкая область – 39 419 (+186);

Житомирская область – 41 374 (+111);

Закарпатская область – 28 987 (+49);

Запорожская область – 58 116 (+207);

Ивано-Франковская область – 44 323 (+74);

Киевская область – 63 335 (+405);

Кировоградская область – 8 878 (+85);

Луганская область – 11 975 (+142);

Львовская область – 64 817 (+326);

Николаевская область – 34 252 (+327);

Одесская область – 75 663 (+446);

Полтавская область – 38 723 (+175);

Ровенская область – 42 723 (+159);

Сумская область – 42 759 (+149);

Тернопольская область – 35 139 (+150);

Харьковская область – 72 570 (+344);

Херсонская область – 18 959 (+141);

Хмельницкая область – 41 234 (+185);

Черкасская область – 41 780 (+302);

Черновицкая область – 41 514 (+151);

Черниговская область – 31 460 (+60).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 8 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,5% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4975. Тогда было проведено 18 635 ПЦР-тестов.

Напомним, богатые государства закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам. Украина через COVAX имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.