Богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса, – ВОЗ

Глава ВОЗ призвал богатые страны, закупившие вакцин сверх необходимого, пожертвовать их нуждающимся.

Богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус, сообщается на сайте ВОЗ.

Отмечается, что в настоящее время вакцинацию населения от коронавируса эффективными COVID-вакцинами проводят 42 страны, из них 36 – имеют высокий уровень доходов на душу населения. Еще 6 стран, которые вакцинируют свое население, имеют средний доход.

"Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и большинство со средним уровнем доходов еще не получают вакцину. Это проблема, которую мы можем решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator", – заявил Габреисус.

Глава ВОЗ призвал богатые страны, закупившие больше вакцин, чем необходимо, и которые контролируют мировые поставки, пожертвовать их и передать механизму COVAX.

"Вакцинальный национализм вредит всем нам и ведет к поражению", – отметил он.

Кроме того, Габреисус призвал страны и производителей вакцин от коронавируса прекратить заключать двусторонние соглашения, используя для этого механизм COVAX.

Отметим, недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине со скорейшим получением вакцины от коронавируса.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в рамках механизма COVAX Украина может получить мРНК вакцину от COVID-19 в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что через COVAX Украина имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.

30 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило, что заключен договор на поставку 1,91 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac.