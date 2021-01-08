Шмыгаль попросил Еврокомиссию ускорить поставки вакцины в Украину

Речь идет о получении Украиной вакцины от COVID-19 раньше марта.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине со скорейшим получением вакцины от коронавируса.

Об этом сказала пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко, пишет "Европейская правда".

"Действительно премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с официальным письмом, относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации", – сказала Куришко.

По ее словам, речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX.

Ранее информацию о письме Шмыгаля в Брюссель распространил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в рамках механизма COVAX Украина может получить мРНК вакцину от COVID-19 в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что через COVAX Украина имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.

30 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило, что заключен договор на поставку 1,91 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac.