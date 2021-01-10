"Мы должны были показать зубы". Кривонос рассказал, из-за чего Украина потеряла Крым

Операция по освобождению полуострова, захваченного "вежливыми людьми", планировалась на начало марта 2014 года.

В 2014 году Украина могла предотвратить аннексию Крыма и была готова дать отпор "зеленым человечкам", рассказал в документальном фильме "Как десантники могли отбить Крым в 2014 году?" журналистов "Крым. Реалии" бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. В 2014 году он руководил штабом высокомобильных десантных войск Украины. В феврале 2014-го десантники действительно готовились отбыть в Крым, а операция по освобождению планировалась на начало марта.

По его словам, ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. В генштабе разработали трехэтапный план, чтобы выдворить из полуострова непрошенных гостей без опознавательных знаков. Тем более, что в то время в Крыму с января уже находились две разведроты 25 воздушно-десантной бригады ВСУ.

"И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада. Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки в Крыму, которые были в то время в Вооруженных сил Украины", – отметил он. Генерал-майор подчеркнул, что российские военные не были готовы идти до конца, о чем докладывали украинские спецслужбы.

Кривонос уверен, что ВСУ должны были действовать более решительно.

"Я считаю, что мы должны были показать зубы, огрызнуться… Враг всегда уважает силу. История показывает, что русский, когда получает жесткий отпор, дает откат назад и начинает искать уже новые пути. Вполне возможно, что до вооруженного сопротивления в Крыму и не дошло бы, когда б россияне увидели, что вошли свежие части ВДВ, которые были способны выполнять задачу. Последующая война показала, что спецназ и ВДВ являлись мотивированными, подготовленными и способными действовать решительно, правильно и дерзко", – заявил он.

Однако реализации задуманного помешало предательство. По словам Михаила Юрченко, который в 2014 году был заместителем командира горно-пехотного батальона 36 бригады береговой охраны в Перевальном, командир наиболее боеспособной бригады полуострова Сергей Стороженко начал сдавать часть россиянам.

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"Где-то на третий-четвертый-пятый (день, – прим. ред) он уже условно бригаду сдал", – пояснил он.

Военнослужащие, ставшие очевидцами таких действий командира, припоминают, как первой он передал россиянам бронетехнику с полным боекомплектом.

"Все БМП-2 оставили в парке в полутора километрах от казарм. Военные вернулись в казармы, а уже ночью появились "зеленые человечки"", – рассказал Олег Ткаченко, который в 2014-м командовал отделением ГПБ 36-й бригады. Позже Стороженко убеждал военных сдать россиянам стрелковое оружие и остальное имущество.

За свои "заслуги" Стороженко был назначен командиром 126 бригады Черноморского флота РФ, однако в 2016 году его уволили со службы.

Как известно, президент России Владимир Путин планировал вторжение в Украину и аннексию Крыма еще во время Оранжевой революции в 2004 году. Об этом рассказал бывший экономический советник президента РФ, оппозиционер Андрей Илларионов. Когда это удалось, Москва потребовала от крымских татар ежедневно проявлять лояльность к оккупационному режиму, но получив отказ, начала репрессии в Крыму.

Тем временем оккупанты превращают украденный у Украины полуостров в военную базу, а россияне переезжают туда на ПМЖ. Так, с января по ноябрь 2020 года в Крым переехали 29 763 гражданина РФ, а с января по октябрь 12 374 россиянина переехали в Севастополь.