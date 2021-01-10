Замдиректора национального парка в Одесской области сбросил браконьера с дамбы (фото)

Один из браконьеров пытался сбросить работника парка, но тот увернулся и "рыбак" сам полетел в ледяную воду.

Заместитель директора парка "Тузловские лиманы" Иван Русев рассказал, что 8 января удалось пресечь попытку браконьерства в парке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, компания, которая эксплуатирует участок запускного канала, занимается на нем незаконным выловом с помощью так называемых металлических "гард".

Предоставлять документы на орудие лова браконьеры отказались, поэтом работники "Тузловских лиманов" хотели убрать приспособления для ловли. Браконьеры же начали отвечать агрессией.

"Один из браконьеров решил скинуть меня в канал вместе с частью металлических гард. Но, наглый браконьер не рассчитал свои силы, не знал, как я оперативно реагирую в таких ситуациях, и вместо меня отправился сам покупаться", — написал Русев.

Напомним, в Чернобыльской зоне неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попались жеребенок и взрослая особь лошадей Пржевальского и в них задохнулись. Трупы кобылы и жеребенка обглодали волки и другие звери.