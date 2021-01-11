Во Львовской области зафиксировали землетрясение

Землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось.

В воскресенье, 10 января, во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 1,9. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"10 января в 13.13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось.

В ведомстве обозначили колебания земли как "неклассифицированное событие, касательно которого проводятся меры".

Отметим, 23 июля 2020 года в Черновицкой области тоже произошло землетрясение магнитудой 2,0.

А в ночь на 30 октября в Румынии прошла серия землетрясений. Жители Черновцов почувствовали толчки одного из них.