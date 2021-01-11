Мошенники разводят украинцев на деньги от имени главного санитарного врача

Аферисты звонят людям от имени чиновника или сотрудников его приемной и просят переслать деньги на счет в связи с трудной ситуацией.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оказался в центре внимания злоумышленников, которые начали от его имени просить деньги. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет! Затем звонит фейковый Ляшко из такого же фейкового Телеграмм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", – сказано в публикации.

Виктор Ляшко официально заявил о том, что это мошенничество, и что никаких телефонных звонков от него не поступало. Он призвал проверять информацию и не переводить деньги аферистам.

Фото: Скриншот/Facebook Виктор Ляшко

Напомним, 11 января главный санврач страны заявил, что на осенне-зимний период в Украине запланирован только один локдаун, продлевать его после 24 января не планируют. По его словам, с 25 января ожидается стабилизация уровня заболеваемости, а может, и снижение распространения болезни.