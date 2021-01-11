В Украине планируют производить COVID-вакцину по китайскому образцу

Производство вакцины стартует уже в 2022 году.

Украинская фармацевтическая компания "Лекхим" планирует начать в 2022 году производство вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщил глава глава набсовета компании Валерий Печаев, передает Бабель.

По словам Печаева, между "Лекхимом" и Sinovac Biotech уже заключен меморандум о сотрудничестве для производства вакцин. Изначально, говорит он, планировалось производство вакцины от гриппа, так как переговоры проводились еще до пандемии коронавируса.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

Отметим, китайские вакцины созданы методом "старой школы": была создана химически инактивированная версия вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых. Большинство же создателей других вакцин помещают часть генетического кода коронавируса в кусок синтетической ДНК. Введенные в виде вакцины, такие клетки будут работать как мини-фабрика по производству безобидных копий белка. Иммунная система выработает против них защитные антитела, которые начнут работать, если настоящий коронавирус попадет в организм.

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