В Запорожье сотрудники СБУ задержали военного прокурора за получение взятки в $5 тысяч
Один из руководителей прокуратуры Запорожского гарнизона требовал деньги взамен на непривлечение военнослужащего к ответственности за военное преступление.
Во время передачи денег сотрудники СБУ задержали злоумышленника, — передает пресс-служба СБУ.
В ходе досудебного следствия было установлено, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов. Деньги прокурор требовал за то, чтобы закрыть и не привлекать к ответственности фигуранта военного преступления. Чиновника задержали по статье 208 Уголовного кодекса Украины.
На данном этапе решается вопрос о вручении военному прокурору подозрения и выборе меры пресечения. Санкции статьи, по которой подозревают злоумышленника, предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины вместе с детективами ГБР. Дело ведет Офис генерального прокурора.
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