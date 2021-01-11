В Запорожье сотрудники СБУ задержали военного прокурора за получение взятки в $5 тысяч

Один из руководителей прокуратуры Запорожского гарнизона требовал деньги взамен на непривлечение военнослужащего к ответственности за военное преступление.

Во время передачи денег сотрудники СБУ задержали злоумышленника, — передает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного следствия было установлено, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов. Деньги прокурор требовал за то, чтобы закрыть и не привлекать к ответственности фигуранта военного преступления. Чиновника задержали по статье 208 Уголовного кодекса Украины.

На данном этапе решается вопрос о вручении военному прокурору подозрения и выборе меры пресечения. Санкции статьи, по которой подозревают злоумышленника, предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины вместе с детективами ГБР. Дело ведет Офис генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности задержали полицейского, который "обилечивал" дальнобойщиков.

Также сообщалось о задержании командира одного из подразделений Нацгвардии за госизмену.