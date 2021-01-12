Эпидемиолог назвал четыре причины падения статистики коронавируса в Украине

Чтобы понять реальную ситуацию с заболеваемостью, врач советует посмотреть на количество заболевших за сутки медиков, которое остается относительно стабильным при любых общих цифрах.

После новогодних праздников статистика по выявлению новых случаев коронавируса остается относительно низкой, но при этом заболеваемость не упала. Почему так произошло, рассказал интервью OBOZREVATEL глава общественной организации "Инфекционный контроль", врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Он отметил, что официальная статистика – не показатель реальной картины с заболеваемостью Covid-19.

"Как я и говорил, на новогодние праздники нам стоит ожидать значительного снижения заболеваемости. Ибо так говорит математика. Об этом свидетельствует многолетний анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом", – пояснил врач.

Александрин озвучил главные причины, почему в Украине выявляют все меньше граждан, больных коронавирусом.

"Во-первых, медики тоже люди. Они пошли на праздники, соответственно, нагрузка на лаборатории значительно снизилась. Во-вторых, поступила негласная команда, особенно в регионах, чтобы меньше показывали данные с Covid-19, так как местные политики не хотят, чтобы их регион имел плохой вид. В-третьих, нет нормальной прозрачной нормативной документации по выявлению и лечению Covid-19. Национальная служба здоровья тоже имеет свои директивы. В-четвертых, и это самое главное, население уже настолько устало от общей лжи и спекуляций вокруг Covid-19, тесты у нас бесплатные… Пойди попробуй сделать тест бесплатно. Человеку с температурой стоять в очереди?", – подчеркнул эпидемиолог.

О том, что уровень заболеваемости до сих пор остается высоким, свидетельствует относительно стабильное количество новых заражений среди медиков в ежедневных сводках.

Врач также напомнил, что в стране до сих пор не создан механизм, который бы сделал тестирование доступным.

По состоянию на 12 января в Украине выявлено 5 116 новых больных коронавирусом, среди которых – 309 медиков. Всего с начала пандемии заразились 1 124 430 человек, умерли 20 019, выздоровели 812 368 украинцев.

В Национальной академии наук (НАН) Украины прогнозируют, что в период 12–18 января среднее количество новых случаев COVID-19 будет 5545. Среднее количество новых летальных случаев за день – 116. В период 19–25 января среднее количество новых случаев составит 4663 в сутки, а умерших – 102.