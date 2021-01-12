Украинского эксперта по кибербезопасности забанили в Facebook за обсуждение свободы слова в США

Барановича наказали за "разжигание ненависти".

Один из основателей "Украинского киберальянса" Андрей Баранович поплатился за то, что высказал свою точку зрения на Facebook по поводу двойных стандартов в американском законодательстве. Об этом программист рассказал в своем Telegtam-канале RUH8.

Пользователя Sean Townsend (именно под этим ником писал Андрей) забанили на 30 дней из-за лонгрида на тему недавних событий в США, где интернет-гиганты начали блокировать аккаунты сторонников Трампа, а соцсеть Parler, куда после блокировки в Twitter перебрался электорат действующего президента США, и вовсе приказала долго жить. Сначала от нее избавились Apple и Google, мотивируя это тем, что пользователи призывали к вооруженным протестам и подстрекали сограждан решительно отстаивать свой выбор, не обращая внимание на официальные результаты голосования. Затем и Amazon отключила все сервера соцсети облачной платформы AWS.

Обсуждая первую поправку Конституции США, которая была принята в 1971 году и гарантирует свободу слова, Баранович отмечает, что если бы даже власти обязали дистрибуторов следить за контентом в соцсетях, те не могут проконтролировать все сообщения, а значит – и нести ответственность за клевету и дефамацию.

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Больше всего администрации соцсети не понравился четвертый пункт поста. Приведем его полностью.

"В 1995 году в США пересматривали закон о телекоммуникациях 1934 года. Это тоже очень интересная история (про прослушку, например, можно книгу написать), но вернемся к нашим Интернетам. Под шумок сенатор Экзо распечатал из интернетов самого дикого прона и тыкал эту "синюю книгу" всем в лицо. И написал в качестве дополнения к новому закону о телекоммуникациях "Акт о благопристойности в коммуникациях". И это была бы катастрофа, потому что за отсылку дикпика (фото мужского полового органа, – прим. ред) или сисек несовершеннолетнему оператор мог бы получить штраф га сотни тысяч и до двух лет тюрьмы. (Я, кстати, напомню, что в богоспасаемой Украине за ксерокопию карикатуры Флинта на Дворкин можно получить ТРИ года тюрьмы по 301. Даже если вы не знаете, кто это такие. Украина – страна дикарей и людоедов, не забывайте об этом, пока читаете про США)".

Баранович отметил, что сейчас в США активно критикуется параграф 230 Акта, определяющего нормы поведения, в частности и в социальных сетях (Communications Decency Act). Он предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами.

"Республиканцы хотят отменить 230, потому что видят в онлайн-платформах цензуру и демократическую пропаганду, а демократы считают Интернет рассадником лжи и ненависти", – пишет он. Эксперт уверен, что если это произойдет, то большая часть компаний просто не сможет существовать в таких условиях, поскольку каждый оскорбительный пост будет грозить длительными исками на миллионы долларов, а техно-гиганты введут еще более жесткую цензуру, из-за которой пострадают не только Q-аноны, но и законные интересы граждан.

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Администрация Facebook посчитала публикацию Барановича опасной.

"P.S. За комментарий номер четыре я тут же получил 30-суточный бан, за "разжигание ненависти", что наглядно иллюстрирует тезисы из поста. Скажите там в Фейсбуке, что меня забанили за обсуждение первой поправки", – поиронизировал украинский программист.

Напомним, еще в мае прошлого года Дональд Трамп подписал указ, направленный на "борьбу с цензурой" со стороны Twitter. 8 января 2021 года Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Администрация ресурса пообещала аналогично поступить с любым, кто на своей странице предоставит слово президенту США.