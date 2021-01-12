На Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая ВСУ, сиротами остались двое детей

Женщина служила по контракту.

Старший солдат Виктория Слободянюк умерла в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области 8 января 2021 года, а о ее гибели в Винницкой облгосадминистрации сообщили 11 января.

По информации ОГА, женщина служила по контракту. Она жила в селе Вовчок Немировского района Винницкой области, была матерью-одиночкой. У нее остались две дочки (2010 и 2012 года рождения) и родители-пенсионеры.

Викторию похоронят в родном селе. Обстоятельства ее смерти сейчас уточняются.

Всего с начала войны на Донбассе погибли 161 винничанин. От ран и болезней скончались 76 человек, без вести пропавшими числятся двое жителей области.

Ранее сообщалось о том, что 11 января в результате обстрела боевиков около Пески погиб украинский военный. Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм — выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.

Погибшим оказался военнослужащий 56 мотопехотной бригады ВСУ. Олег Андриенко родился 22 августа 1983 года в Запорожье. Старший солдат получил пулевое ранение несовместимое с жизнью. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким убитого.