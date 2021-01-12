Филарет: "Коронавирус - оружие, его специально создали люди, а Бог это допустил" (видео)

В марте 2020 года патриарх УПЦ причиной появления коронавируса назвал "однополые браки".

Филарет, почетный патриарх Православной церкви Украины и патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата, в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что коронавирус возник "не по воле Божьей", однако "Бог это допустил". Патриарх отметил, что коронавирус — это явление "неестественного происхождения".

"Коронавирус естественного происхождения или нет? Неестественного, потому что он появился сразу во всех странах мира. Так не бывает. Даже если он пошел из Китая, как он мгновенно в каждую страну зашел? Это неестественно. Поэтому коронавирус имеет человеческое происхождение. Это биологическое оружие, которое придумал человеком. Бог допустил это. Однако это творение человека, а не природы", — заявил Филарет.

[ + – ] Филарет назвал коронавирус биологическим оружием

Примечательно, что в марте 2020 года Филарет заявлял, что коронавирус — это кара Божья за грехи человечества. Причинами появления коронавируса, по его словам, были "однополые браки".

В сентябре того же года Филарета диагностировали коронавирус. Его госпитализировали с воспалением легких. Он успешно прошел лечение.